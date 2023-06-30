في أول مشاركة إفريقية للجزائر.. آية فرفاد تتوّج بالذهب في سباق “كاياك البحر”

حققت الجزائرية آية فرفاد، اليوم الجمعة، انجازا تاريخيا، بعد تتويجها بسباق “كاياك البحر” سيدات، ضمن الألعاب الإفريقية الشاطئية الحمامات 2023، وذلك في أول مشاركة جزائرية لهذا الاختصاص على الصعيد القاري.

وتوّجت البطلة آية فرفاد، بسباق كاياك البحر إثر قطعها مسافة 3 الاف متر في 18د و11ث و15، ضمن الألعاب الافريقية الشاطئية- الحمامات2023، التي تختتم منافساتها مساء اليوم.

وبهذه الميدالية عزز الجزائر، صدارتها للألعاب المقامة بتونس، بوصولها إلى 14 ميدالية ذهبية و6 فضيات و7 برونزيات.