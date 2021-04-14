في أوّل أيام رمضان.. مذيعة مصرية تقتل زوج شقيقتها

إرتكبت مذيعة مصرية جريمة قتل في أول يوم من شهر رمضان راح ضحيتها زوج شقيقتها.

وألقت الشرطة القبض على المذيعة رانيا صفوت، التي تعمل في محطة إذاعية محلية على خلفية مقتل زوج شقيقتها طعنا بالسكين في منزله.

فإن المذيعة قالت في استجواب الشرطة إنها “كانت في حالة دفاع عن النفس، ولم ترغب في قتل الضحية” وفقا لمصدر أمني

وأضاف المصدر أن رانيا ذهبت إلى منزل شقيقتها ،بعد ما وردتها معلومات أن زوج شقيقتها أبلغ عن مكان اختباء زوج المذيعة الهارب .

و بعد اشتباك بينهما، تطور الأمر إلى أن أمسكت المذيعة بسكين وطعنت الضحية ،نقل الى المستشفى اين لفظ اخر انفاسه.