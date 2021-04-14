في أوّل أيام رمضان.. مذيعة مصرية تقتل زوج شقيقتها

فن وثقافة
  • -
  • 0
في أوّل أيام رمضان.. مذيعة مصرية تقتل زوج شقيقتها
بقلم زهيدة.ث

إرتكبت مذيعة مصرية جريمة قتل في أول يوم من شهر رمضان راح ضحيتها زوج شقيقتها.

وألقت الشرطة القبض على المذيعة رانيا صفوت، التي تعمل في محطة إذاعية محلية على خلفية مقتل زوج شقيقتها طعنا بالسكين في منزله.
فإن المذيعة قالت في استجواب الشرطة إنها “كانت في حالة دفاع عن النفس، ولم ترغب في قتل الضحية” وفقا لمصدر أمني
وأضاف المصدر أن رانيا ذهبت إلى منزل شقيقتها ،بعد ما وردتها معلومات أن زوج شقيقتها أبلغ عن مكان اختباء زوج المذيعة الهارب .
و بعد اشتباك بينهما، تطور الأمر إلى أن أمسكت المذيعة بسكين وطعنت الضحية ،نقل الى المستشفى اين لفظ اخر انفاسه.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=984799

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com