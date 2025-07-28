في أوّل ظهور لها منذ سنوات.. فيروز تودع نجلها زياد الرحباني

شهدت كنيسة “رقاد السيدة” في المحيدثة بكفيا في لبنان، أين أقيمت مراسم جنازة الموسيقار الراحل زياد الرحباني، الظهور الأول للفنانة اللبنانية فيروز، منذ سنوات طويلة التزمت فيهم بالبقاء في منزلها.

وبدت الفنانة فيروز في حالة صدمة وملامح الحزن على وجهه لفراق نجلها زياد الرحباني.

يشار ان عائلة الرحباني كانت قد أعلنت عن موعد جنازة الفنّان الراحل زياد، الذي ستشيع جنازته اليوم الاثنين، بعد أن فارق الحياة، صباح السبت الفارط، عن عمرٍ يناهز 69 عامًا.

ونقل نعش زياد الرحباني صباح اليوم، من مستشفى الخوري في منطقة الحمراء وسط بيروت. إلى بلدة بكفيا في المتن، حيث سيقام قداس في الكنيسة.

جدير بالذكر أن الموسيقار زياد الرحباني، رحل عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض تليّف الكبد. وهو السبب الرئيسي الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

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