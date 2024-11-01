في أوّل محاكمة.. الجنرال المزيف ” بلحساني يعقوب” أمام محكمة الدار البيضاء هذا الأربعاء

أحال قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في الجريمه الإلكترونية، بمحكمة الدار البيضاء، ملف القضية المتابع بها المتهم الموقوف المدعو ” بلحساني يعقوب “، الشخصية التي صنعت الجدل سنة 2023، وتعاطت معها وسائل الإعلام المحلية.

وتأتي محاكمة المتهم، لأول مرة أمام هيئة المحكمة، الأربعاء المقبل، بعد توقيفه وترحيله إلى الجزائر شهر أكتوبر 2023.

وحسب مصادر مطلعة بملف المتهم، فإن قاضي التحقيق دمج كل الوقائع التي ارتكبها “بلحساني يعقوب” في ملف جزائي ثقيل. شمل تهماً عدة، تصل عقوبتها إلى 10 سنوات حبسا نافذا، منها ما تعلق بجنحة النصب ومحاولة النصب باستعمال تكنلوجيات الإعلام والاتصال. التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية والعسكرية. التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية. مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وجاءت عملية تسليم المتهم “بلحساني يعقوب” إلى السلطات الجزائرية من طرف نظريتها الألمانية. وفقا لاتفاقيات تسليم المجرمين الفارين من العدالة الجزائرية.

حيث صدر أمر بالقبض على المتهم، بلحاسني يعقوب، بعد اكتشاف أمره وتلاعباته على عشرات الضحايا. منهم وزراء ومسؤولون سامون بالدولة، وهو ينتحل صفة “جنرال”.

ونشرت الشرطة الجزائرية، بتاريخ تسليم المتهم في الـ9 أكتوبر 2023، مقطع فيديو يظهر لحظة وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر. عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مدينة فرانكفورت. تحت حراسة عناصر الأمن الوطني المكلفة بترحيله من ألمانيا.

وأكدت أن المعني محل أوامر عدة بالقبض الدولي صادرة عن السلطات القضائية الجزائرية.

وأوضحت المصالح ذاتها، وفق بيانا صحفي لها، أن عملية توقيف المدعو بلحساني يعقوب وترحيله. جاءت نتيجة التنسيق المكثف بين مختلف المصالح الأمنية الجزائرية، وكذا الدور الفعال للدبلوماسية الجزائرية.