في أوّل أيام عيد الفطر.. 10 قتلى و348 جريح  

لقي 10 أشخاص حتفهم فيما أصيب 348 آخرون بجروح متفاوتة إثر وقوع العديد من حوادث المرور عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال التي اليوم الأول من عيد الفطر المبارك.

وحسب حصيلة مصالح الحماية المدنية أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى كل من ورقلة التي توفي بها شخصان في حادث انحراف سيارة بالطريق الولائي رقم 204 ببلدية عين البيضاء.

كما شهدت ولاية سكيكدة كذلك وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح إثر انحراف سيارة ببلدية حمادي كرومة.

في حبن تدخل عناصر الحماية المدنية بولاية الجزائر لتقديم الإسعافات الأولية لـ4 أشخاص تعرضوا للاختناق إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل مسكنهم العائلي.

وفي نفس الفترة، تدخلت مصالح الحماية المدنية لإطفاء حريقين حضريين بكل من ولايتي باتنة وتلمسان دون تسجيل ضحايا.