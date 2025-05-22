في إطار إستعدادت “الشان”.. المحليون يواجهون رواندا

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، اليوم الخميس، عن برمجة مواجهة ودية تجمع بين المنتخب الوطني المحلي ونظيره الرواندي.

وذلك يوم الأحد 9 جوان الجاري على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، في تمام الساعة الثامنة مساءً (20:00).

وتندرج هذه المباراة ضمن البرنامج التحضيري الذي سطره الاتحاد الجزائري لكرة القدم لتجهيز المنتخب المحلي للاستحقاقات القارية المقبلة. وفي مقدمتها بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (شان).

ومن المرتقب أن يستغل الطاقم الفني، بقيادة الناخب الوطني، مجيد بوقرة، هذه المواجهة لتجريب أكبر عدد ممكن من العناصر الشابة والمحلية. خاصة بعد الأداء المشرّف الذي قدمه الفريق في التربصات والمباريات السابقة.

وتعَدُّ هذه المباراة اختبارًا مهمًا للمدرب واللاعبين على حد سواء. وفرصة لتعزيز الانسجام داخل المجموعة، واستكمال العمل الفني والتكتيكي تحسبًا للتحديات القادمة.

للإشارة، أوقعت قرعة دور مجموعات نهائيات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين “شان 2025″، التي ستنظمها بالاشتراك كينيا، أوغندا، وتنزانيا. وذلك في الفترة الممتدة بين 2 و30 أوت 2025، أشبال الناخب الوطني، مجيد بوقرة، أمام منتخبات قوية، بحسب نتائج القرعة التي أجريت في شهر فيفري الماضي. إذ وقع الخُضر في المجموعة الثالثة، إلى جانب: أوغندا، جنوب أفريقيا، النيجر، وغينيا.