في إطار استرجاع الأموال المنهوبة.. نفطال تستلم أربعة محطات بنزين

استلمت مؤسسة نفطال، اليوم الخميس 4 محطات بنزين، والتي أصبحت ملكا لها ابتداء من هذا التاريخ.

وفي إطار مسعى الدولة الجزائرية لاسترجاع الأموال المنهوبة وتطبيقا لمحاضر تخصيص الأموال العقارية المتمثلة في استلام الأربع محطات البنزين التالية։

- محطة البنزين الساحل الغرب، الواقعة بخرايسية، ولاية الجزائر

– محطة البنزين الساحل، الواقعة بشراقة، ولاية الجزائر

– ومحطة البنزين الساحل البهجة، الواقعة بدالي إبراهيم، ولاية الجزائر

– محطة البنزين سرفكس، الواقعة بسيدي مخلوف، ولاية الأغواط.

وثمنت مؤسسة نفطال هذا القرار، مؤكدة أنها ستعمل جاهدة لتقديم أفضل الخدمات لزبائنها الكرام وتوفير كل المواد البترولية اللازمة.

ورحبت مؤسسة نفطال بكافة زبائنها على مستوى هاته المحطات على غرار باقي المحطات المتواجدة عبر القطر الوطني.