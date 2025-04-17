في إطار  الاتفاق الأمني بين البلدين..المدير العام للأمن الوطني يستقبل نظيره الإيطالي

حلّ اليوم الخميس وفد رفيع المستوى بقيادة المدير العام للشـرطة الإيطالية فيتوريو بيساني (Vittorio Pisani). بحضور سعادة السفير الإيطالي بالجزائر، ضيفا على المديرية العامة للأمن الوطني.

خلال هذه الزيارة، خصّ المدير العام للأمن الوطني علي بداوي نظيره الإيطالي بلقاء على مستوى مقر المديرية العامة للأمن الوطني. استهل بمحادثات ثنائية تناولت موضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتوسعت المحادثات إلى وفدي شرطة البلدين، تمحورت أساسا حول دراسة الآليات العملياتية لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الجهازين. للوقاية ومحاربة كل أشكال الإجرام وخاصة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في مجال التكوين والتدريب، للرفع من القدرات.

وتاتي هذه الزيارة في إطار الاتفاق الأمني الجزائري - الإيطالي الذي تم التوقيع عليه بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مع نظيره الإيطالي شهر فيفري الماضي ، الذي يهدف إلى تكييف التنسيق والتعاون المشترك مع التحديات الراهنة.