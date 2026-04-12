حجز أزيد من 6 ملايين قرص مهلوس وتوقيف 155 تاجر مخدرات

تمكنت المصالح المختصة للجيش الوطني الشعبي خلال شهر مارس 2026 من توقيف 1572. شخصًا متورطًا في قضايا تهريب، مع استرجاع 27 سلاحًا ناريًا.

كما أسفرت العمليات عن حجز كميات معتبرة من الوقود قُدّرت بـ156,761 لترًا، إضافة إلى ضبط 386 مطرقة ضغط و688 مولدًا كهربائيًا. و3 أجهزة كشف عن المعادن.إلى جانب 140 مركبة كانت تُستعمل في أنشطة غير قانونية. وفي سياق متصل، تم توقيف 1748 مهاجرًا غير شرعي. من جنسيات مختلفة.

وفي مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، أوقفت وحدات الجيش 155 تاجر مخدرات، مع حجز 30.67 كلغ من الكيف المعالج و112 غرامًا من الكوكايين. فضلاً عن ضبط أكثر من 6.28 مليون قرص مهلوس.

وتؤكد هذه النتائج الميدانية التزام وحدات الجيش الوطني الشعبي. بمواصلة أداء مهامها الدستورية في حماية البلاد من مختلف التهديدات، وتعزيز الأمن والاستقرار عبر كامل التراب الوطني.