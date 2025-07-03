في إطار اللقاءات التي ينظمها المرصد..حملاوي تستقبل عدد من الجمعيات

استقبلت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، ابتسام حملاوي، اليوم الخميس، ممثلي عدد من الجمعيات،في إطار اللقاءات التي ينظمها المرصد مع مختلف فعاليات المجتمع المدني.

و في هذا الصدد،استقبلت حملاوي ممثلي الجمعية الوطنية للعمال، جمعية نور للمرأة والأسرة والطفل، الجمعية الوطنية للاتحاد الجزائري للشباب والتنمية، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المجتمع الجزائري وكذا الجمعية الولائية البيئة الخضراء.

وقد شكل هذا اللقاء التشاوري “فرصة لفتح نقاش صريح ومثمر حول سبل تعزيز العمل التشاركي وتطوير أداء الفاعلين. مع التركيز على أهمية التكوين والمرافقة المستمرة و تفعيل المبادرات الميدانية ذات البعد الوطني”.

كما تم التطرق أيضا إلى “التحديات التي تواجه العمل الجمعوي والحاجة إلى تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى. من أجل تحقيق أثر ملموس يخدم المواطن ويعزز روح الانتماء والمسؤولية”.

وخلال هذا اللقاء الذي تميز بـ “جو من الانفتاح الإيجابي والالتزام”، تم التأكيد على “دور هذه الجمعيات. كشريك فاعل في دعم المسار التنموي الوطني الذي يشرف المرصد على مرافقة خطواته بكل جدية واحترافية”