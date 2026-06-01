في إطار تطوير العاصمة..دخول عدة مشاريع حيز الخدمة

تم وضع حيز الخدمة عددا من المشاريع التي من شأنها المساهمة في تسهيل تنقل المواطنين وتخفيف الضغط المروري. وهذا في إطار تجسيد مشاريع المخطط الأصفر للنظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة.

وتتمثل هذه المشاريع في منفذ جديد يربط الطريق الوطني رقم 63 الرابط بين بلديتي الدويرة وخرايسية بالطريق الاجتنابي الثاني. على مستوى ملعب “علي عمار” بالدويرة. وفتح جزء من مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 36 الرابط بين بلديتي بابا حسن وأولاد فايت.

كما سيتم فتح منشأة فنية جديدة بمنطقة بريجة في الاتجاهين نحو اسطاوالي ونحو زرالدة. ضمن مشروع توسعة مداخل منطقة التوسع السياحي سيدي فرج ومفترق الطرق المؤدي نحو المركب السياحي بزرالدة. حيث تهدف المنشأة إلى تفادي نقاط التقاطع وتنظيم الحركة المرورية.

وتندرج هذه المشاريع ضمن الجهود المتواصلة الرامية إلى عصرنة البنية التحتية وتحسين ظروف تنقل المواطنين.

