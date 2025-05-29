في إطار تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين..شرفة يستقبل وفد عماني

استقبل يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أحمد بن ناصر البكري، وكيـل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لسلطنة عمان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر رفقة وفد من الإطارات.

خلال هذا اللقاء، الذي يدخل في إطار تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر وسلطنة عمان لا سيما تلك المتعلقة بالاستثمار. تجسيدا لالتزامات قائدي البلدين، نوه أحمد بن ناصر البكري بالتجربة الجزائرية في تطوير القطاع الفلاحي عموما وتنمية الزراعة الصحراوية خصوصا.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على مجموعة من الأهداف المشتركة التي سيتم العمل على تجسيدها على المدى القريب. لا سيما ما تعلق بالاستثمار في الزراعات الصحراوية خاصة زراعة الحبوب، و كذلك شعبة الأشجار المثمرة. والصيد البحري، إضافة إلى تعزيز التجارة البينية عن طريق تصدير المنتجات الزراعية.