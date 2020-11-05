في إطار مشروع قانون المالية 2021.. أزيد من 16 مليار دينار تستفيد منها وزارة التجارة

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أن وزارته استفادت من أزيد من 16 مليار دينار في إطار مشروع قانون المالية 2021.

وأفاد الوزير خلال عرضه أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، عن استفادة دائرته الوزارية من 16.526.151.000 دج.

وخصص للإدارة المركزية أزيد من 4 ملايير دينار.

ومن أهمها المصالح المركزية؛ صندوق تعويض مصاريف نقل البضائع إلى الجنوب، تدعيم سعر السكر الأبيض والزيت المكرر.

وكذا المنظمة العالمية للتجارة، الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.

بالإضافة الى المخبر الوطني للتجارب، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة (CACI) وغرف التجارة والصناعة.

كما استفاد أيضا كل من مجلس المنافسة، المجلــس الــوطني لحماية المستهلك، جمعيات ذات المنفعة العامة.

وأيضا برنامج دعم تفعيل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاروبي، المديريات الولائية للتجارة، المديريات الجهوية للتجارة.

وأشار أن دائرته الوزارية بصدد مراجعة نظام تعويض تكاليف نقل البضائع إلى ولايات الجنوب بمراجعة قائمة البضائع.

كما قامت وزارة التجارة بإدراج عدة إصلاحات جوهرية على نظام المقايضة مع دولتي النيجر ومالي.

وقدرت ميزانية التجهيز بمبلغ يفوق 301 مليون دينار جزائري.

وتتمثل في إعادة تقييم برامج في طور الإنجاز، حيث لم تتحصل الوزارة على تسجيل برنامج جديد نظرا للوضعية المالية والاقتصادية للبلاد.

وتتلخص برامج إعادة التقييم في البرامج الممركزة لغرض إتمام عديد المشاريع.

من بينها دراسة، إنجاز وتجهيز مقر المديرية العامة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.

بالإضافة لاقتناء معدات الإعلام الآلي لصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،

وكذا اقتناء تراخيص المضادة للفيروسات لصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجية لمدة خمس سنوات.

واقتناء برامج والتجهيزات الخصوصية لشبكة الانترانت، تشخيص ودراسة وضع نظام معلوماتي لرقمنه وزارة التجارة.

وقدرت الاعتمادات الممنوحة لإعادة تقييم البرامج غير الممركزة بــ 107.500.000 دج، لفائدة عديد المشاريع.

من بينها إنجاز وتجهيز مقرات المديريات الولائية للتجارة والسكن الوظيفي التابع لها على مستوى ولاياتي الأغواط وتيبازة.

دراسة، إنجاز وتجهيز مقرات المفتشيات الإقليمية للتجارة لكل من سدراتة بولاية سوق اهراس ومشرية بولاية النعامة.

دراسة، إنجاز وتجهيز مخابر مراقبة النوعية على مستوى ولايات أم البواقي، برج بوعريرج، النعامة، سيدي بلعباس وعنابة.