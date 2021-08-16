في إطار مكافحة الفساد.. إطلاق جهاز إنذار للتبليغ عن أي إنتهاكات وخروقات رياضية

إستقبل وزير الشباب والرياضة عبد الرزالق سبقاق صبيحة اليوم الإثنين رئيس الهيئة الوطنية للوقاسة من الفساد ومكافحته “طارق كور” من أجل تفعيل اتفاقية التعاون الثنائي المبرمة بين الطرفين منذ 08 جوان 2020 التي تندرج في إطار تعزيز الحوكمة الراشدة في قطاع الشباب و الرياضة.

وإتفق الطرفان على وضع خارطة مخاطر الفساد في قطاع الشباب والرياضة، و هذا وفقا لمقاربة شاملة متكاملة تشمل منظومة تمويل الرياضة على المستوى المركزي و المحلي (ميزانيتي التسيير و التجهيز المركزية، حسابات التخصيص الخاصة، الصناديق الولائية) و كذا أبرز الاتحاديات الوطنية الرياضية كمرحلة أولى (كرة القدم، ألعاب القوى، الملاكمة، الجيدو، المصارعة، الكراتي، رفع الأثقال).

كما اتفق الطرفان خلال هذا اللقاء، على إعداد و إطلاق جهاز إنذار و يقظة على مستوى قطاع الشباب و الرياضة لمكافحة الفساد، الذي من شأنه أن يمّكن جميع الأطراف الفاعلة (المجتمع المدني، وسائل الإعلام، الرياضيون…) في القطاع من المساهمة في التبليغ عن أي انتهاكات أو خروقات محتملة.