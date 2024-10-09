في إنجاز طبي جزائري جديد.. نجاح عملية فصل توأم بالعلمة

قام الفريق الطبي المتخصص في جراحة الأطفال تحت إشراف عاشوري جلول. رئيس قسم جراحة الأطفال بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل بالعلمة، ولاية سطيف. اليوم الأربعاء، بعملية جراحية لمريضة تبلغ 26 شهراً من ولاية المسيلة. تصنف كإحدى العمليات المعقدة والنادرة التي تشهدها المؤسسة.

وكانت هذه العملية في وقت سابق تجرى خارج البلاد. غير أن خبرة وكفاءة الأطقم الطبية العاملة بالمؤسسة وكذا توفر الأجهزة الحديثة زاد من فرص النجاح.

وحسب ما نشرته إذاعة سطيف، فقد استغرقت العملية 6 ساعات. حيث تكللت بنجاح موفق وجدير من الأطقم الطبية من تخصصات الإنعاش وجراحة الأطفال والطاقم شبه الطبي.

وتعكس عملية اليوم التفوق الطبي الذي تعيشه المؤسسة وكذا الدعم والمرافقة المستمرة من طرف الإدارة والذي يأتي توافقا مع الأهداف المرجوة لتطوير المؤسسة المتخصصة ورفع جودة التكفل وكفاءاتها.