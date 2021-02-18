في اجتماع ترأسه اليوم.. مدير مستشفى مسلم الطيب بمعسكر يمنح السلك الطبي آخر تحذير

عقد مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية مسلم الطيب، اليوم الخميس، جلسة عمل مع كافة السلك الطبي والمراقبون الطبيون لذات المصلحة.

وأبدى مدير المستشفى عدم رضاه على الاوضاع الحالية، مستندا في ذلك على مختلف الملاحظات السلبية المستقات من الدورات التفقدية.

وقدم في ذات السياق آخر إعذار للجميع دون استثناء، من أجل تحسين الوضع.

أسدى اتعليمات تكفل الأمثل بالمرضى الوافدين من طرف كل الأسلاك، وإعادة النظر في تنظيم وتقسيم المهام.

كما شدد على الإحترام الصارم لقواعد وشروط النظافة والوقاية، وعدم ترك العمل في أوقات التوافد الكبير للمرضى، بحجة حق الإستراحة.

ودعا الى ملأ جميع مكاتب الفحص الطبي والسهر على المراقبة الآنية لقاعات العناية الطبية والجراحية.

وكلف الطبيب رئيس فرقة لكل مداومة، بالسهر على تنظيم سير المصلحة، وفقا لتوجيهات مدير الصحة والسكان للولاية.

وأشار أن كل تهاون يتبعه قرار تأديبي صارم على كل الفرقة دون استثناء.

في الأخير، تلى مضمون المراسلة المتعلقة بكيفية تنفيذ نصوص التعليمة الوزارية المتضمنة تحسين ظروف العمل والمناوبة لمستخدمي المؤسسات العمومية للصحة.

حيث أكد أنه في سياق تنفيذ محتوى هذه التعليمة، كل الشروط والإجراءات المرتبطة قد إتخذت.

ما عدا مشكل الإطعام، الذي سوف يحل و بصفة جذرية ونهائية في غضون الأيام المقبلة.