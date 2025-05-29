في اجتماع تقييمي ..بن طالب يُسدي هذه التعليمات

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، على اجتماع تقييمي بمقر الوزارة. خصص لمتابعة مدى تنفيذ التعليمات الموجهة إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 09 جانفي 2025.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص المتواصل للوزير على متابعة أداء الهيئات تحت الوصاية، وتقييم مدى التقدم المحقق.بهدف الارتقاء بالخدمة العمومية وتحسين جودتها لصالح كافة المواطنين دون استثناء.

وأسدى الوزير جملة من التعليمات الصارمة، شدد فيها على الإسراع في وتيرة إنجاز الهياكل الجوارية، خاصة في المناطق المعزولة والجنوبية. لتقريب خدمات الضمان الاجتماعي من المواطنين، وتجنيبهم عناء التنقل.

زتحسين التعامل مع المواطنين والتحلي باللباقة في التكفل بطلباتهم دون أي تأخير مع المتابعة الدقيقة والدائمة لانشغالاتهم والاستجابة. السريعة لها عبر كل المستويات.

كما وجه الوزير تعليمات تمحورتاستكمال رقمنة كافة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية، ضمانا لسهولة حصول المواطن على حقوقه.

ودعم جهود تحصيل الاشتراكات، ومرافقة أرباب العمل للوفاء بالتزاماتهم القانونية.

تعزيز قنوات التواصل الرقمي. وتجنب إرهاق المواطنين بالتنقل إلى المرافق الإدارية.

توفير الإمكانيات الضرورية للمناطق النائية. ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والممارسات السلبية التي تمس بحقوق المواطن، من خلال إجراءات تصحيحية وردعية حازمة.