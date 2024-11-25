في اجتماع تنسيقي.. وزيرة البيئة تدعو الإطارات والمسيرين إلى مضاعفة الجهود لتجسيد مخطط عمل القطاع

ترأست وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، اجتماعاً تنسيقياً، اليوم الاثنين، بمقر دائرتها الوزارية.

وجرى الاجتماع بحضور إطارات الإدارة المركزية ومسيّري المؤسسات تحت الوصاية.

وحسب بيان الوزارة، فقد كان اللقاء فرصة سانحة، دعت من خلاله الوزيرة الإطارات والمسيرين كافةً إلى مضاعفة الجهود والعمل على رفع الجهوزية، استعدادا لتجسيد مخطط عمل القطاع المنبثق من تعهدات وإلتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

وفي ختام اللقاء، أسدت الوزيرة توجيهات لمنتسبي القطاع من أجل مواصلة الجهود من أجل تقديم الأفضل للحفاظ على البيئة.

كما شددت على العمل الميداني والاقتراب أكثر من المواطن لوضع حلول واقعية، وتحقيق جودة الحياة.