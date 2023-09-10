في اطار التعاون بين مؤسسات الدولة… عمر بلحاج يستقبل وفدا من الإطارات السامية للمديرية العامة للأمن الوطني

إستقبل رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، مساء اليوم الأحد ، بمقر المحكمة وفدا يضم المديرين المركزيين ورؤساء أمن الولايات المنصبين حديثا بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وتأتي الزيارة في إطار تربص تطبيقي يرمي الى تكيفهم مع محيطهم المؤسساتي وتنمية قدراتهم التسييرية والبشرية وتعزيز مكتسباتهم المعرفية.

وفي بيان للمحكمة الدستورية، خُصّ الوفد الزائر بمحاضرة ألقاها عضو المحكمة الدستورية السيد عبد الوهاب خريف. بعنوان ” التعريف بالمحكمة الدستورية ” تعرض من خلالها الى التعريف بالمحكمة الدستورية كمؤسسة مستحدثة بموجب التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020، بالإضافة لاختصاصاتها الواسعة وتشكيلتها المتميزة ودورها في ضمان احترام الدستور والحقوق والحريات.

وتحادث بعدها أفراد الوفد الزائر مع أعضاء وإطارات المحكمة إذ حظوا بشروحات وافية حول كيفيات عمل المحكمة الدستورية.

كما قام زوار المحكمة بزيارة مختلف فضاءات المحكمة على غرار قاعة الجلسات وقاعة المداولات.

وأشاد رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، بقطاع الأمن الوطني لما يبذله من مجهودات لخدمة البلاد، . حيث تمنى دوام السداد والتوفيق لإطاراته ، مستغلا هذه السانحة لتحية كافة أفراده.

كما ثمن رئيس بالمناسبة الزيارة الميدانية التي تندرج ضمن مسعى نسج علاقات التعاون والتحاور بين مؤسسات الدولة.