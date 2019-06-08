في افتتاحية مجلة الجيش.. المؤسسة العسكرية ضد إطالة عمر المرحلة الانتقالية

عبرت المؤسسة العسكرية، في افتتاحية مجلة الجيش، لشهر جوان، عن رفضها إطالة عمر المرحلة الانتقالية.

وقالت في الافتتاحية إن مصلحة الوطن تقتضي انتهاج اسلوب الحوار الجاد والمثمر والبناء، للإسراع في إيجاد الحلول الملائمة التي تجنب بلادنا الدخول في متاهات، من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا.

وأشارت أن أسلوب الحوار، سيقطع الطريق نهائيا أمام مرحلة انتقالية، لا يمكن إلا أن تفرز وضعا يصعب التحكم فيه.

وتحدث الافتتاحية عن ما وصفته بالنوايا والمخططات الماكرة والتجاوزات الخطيرة لبعض الأطراف، التي تسعى وفق منطق العصابة لتضليل الرأي العام بانتهاجها منحى التيئيس والتشكيك في كل مبادرة وطنية خيرة وجديرة بإيجاد مخرج حقيقي للأزمة التي تمر بها بلادنا.

وهذا بالاستغلال غير الأخلاقي، لأدوات الاتصال والإعلام من يوميات وقنوات، ومن خلال نسج سيناريوهات واهية وبث اكاذيب مسمومة ومعلومات مغلوطة وأخبار مزيفة، هدفها الإبقاء على الوضع القائم بل وتأزيمه.

كما شددت على ضرورة وضع آليات دستورية مناسبة للحوار، وتشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، بوصفها أداة قانونية تضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية، تجنب الجزائر الدخول في متاهات، يصعب الخروج منها.