في اقتراح قدمه وزير الصحة.. بطاقة التلقيح ضرورية للأساتذة في الدخول المدرسي

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن الوزارة تهدف إلى تعميم التلقيح في كافة الأماكن والمؤسسات العمومية والخاصة.

وأضاف الوزير للتلفزيون العمومي، أن الوزارة تلجأ إلى المنازل والمساجد اوحتى المدارس من أجل تعميم عملية التلقيح. مضيفا أن اللجنة العلمية تدرس إقتراحا حول تلقيح الأساتذة خلال الدخول المدرسي المقبل. وأن تكون بطاقة التلقيح ضرورية للمعلمين والمعلمات من أجل التدريس.

وكشف في ذات السياق، أن الأمر من صلاحيات وزارة التربية، وفي المجلس العلمي نحن نقدم إقتراحات وندرسها، والقرار الأخير يعود للوزارة الأولى.وهذا الإقتراح سيكون من أجل تعميم التلقيح للأساتذة حتى لا يشكلون خطرا على التلاميذط.

وأشار إلى أنه تم تقديم إقتراح آخر هو يدرس حاليا. حول تقديم بطاقة التلقيح من أجل دخول الملاعب. مؤكدا أن اللقاحات متوفرة ولا يمكن إجبار المواطنين على التلقيح. ناهيك عن تعميمها في المطاعم والفنادق وكافة المؤسسات العمومية والخاصة. لتبقى إقتراحات تدرس من طرف الجهات المعنية لتعميم عملية التلقيح.