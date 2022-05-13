في اقل من 24 ساعة ..غرق طفل ثاني في بئر تقليدي بجمعة اولاد الشيخ في عين الدفلى
شهد دوار العوايس ببلدية جمعة اولاد الشيخ في عين الدفلى، ظهر اليوم على الساعة 12.30 غرق طفل يبلغ من العمر 13 سنة بداخل بئر تقليدي.
عناصر الحماية المدنيةـ حولت جثة الغريق الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مكور حمو بعين الدفلى بعد ان انتشله اهله من داخل البئر.
يذكر ان هذا الحادث هو الثاني من نوعه في ظرف اقل من 24 ساعة بعد غرق طفل اخر في نفس العمر يوم امس بواد الحد.ببلدية عريب.
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لقي صبيحة اليوم الأحد، شاب يبلغ من العمر 20 سنة حتفه. و أصيب شاب آخر يبلغ من العمر 27 سنة بعد صعقة كهربائية بأسلاك التوتر العالي 30 ألف فولط بولاية عين الدفلى.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادثة وقعت على الساعة 09سا و 15 دقيقة بحي بن حورة ببلدية بوراشد. حيث وأثناء أداء الشابان لمهامها بتبليط مسكن ط+3 في طور الإنجاز بعد ملامستهما لأسلاك التوتر العالي. ما أدى إلى تكهربهمها و وفاة أحدهما بعين المكان.
وأضافت ذات المصادر، أن الشاب الثاني أصيب بحروق من الدرجة الثانية بالأطراف و الجبهة. ليتم تحويله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات لمستشفى عين الدفلى. فيما تم تحويل جثة الشاب المتوفي على مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.
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العاصمة: وفاة عاملين إثر صعقة كهربائية بمحطة القطار بباب الزوار
العاصمة: وفاة عاملين إثر صعقة كهربائية بمحطة القطار بباب الزوار
كما لقي شخصين مصرعهما بعد إصابتها بصعقة كهربائية بمحطة القطار بباب الزوار بالجزائر العاصمة.
وقال المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية، الملازم الأول خالد بن خلف الله، سابقا أن شخصين لقيا حتفهما إثر تعرضهما إلى صعقة كهربائية ذات الضغط العالي على مستوى رصيف القطار. المتوجه من محطة جامعة باب الزوار نحو محطة الحراش. ووقع الحادث في حدود الساعة 10سا48 د. حيث لقيا العاملان حتفهما في نفس المكان.
كما أضاف ذات المتحدث، أن الأمر يتعلق يتعلق بكل من (ق.ع) 59 سنة و (أ.ح) 42 سنة كانا بصدد إنجاز عملهما في مجال أشغال داخلية بالمحطة. وأكد أن جثتي الضحيتين ستنقل إلى مصلحة حفظ الجثث بمقبرة العالية، فور انتهاء تحقيق المصالح المعنية.