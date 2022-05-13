في اقل من 24 ساعة ..غرق طفل ثاني في بئر تقليدي بجمعة اولاد الشيخ في عين الدفلى

شهد دوار العوايس ببلدية جمعة اولاد الشيخ في عين الدفلى، ظهر اليوم على الساعة 12.30 غرق طفل يبلغ من العمر 13 سنة بداخل بئر تقليدي.

عناصر الحماية المدنيةـ حولت جثة الغريق الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مكور حمو بعين الدفلى بعد ان انتشله اهله من داخل البئر.

يذكر ان هذا الحادث هو الثاني من نوعه في ظرف اقل من 24 ساعة بعد غرق طفل اخر في نفس العمر يوم امس بواد الحد.ببلدية عريب.

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