 في الأربعين تناشدن قرّة العين

وهنّ في الأربعين يبحثن عن مستقر وحياة ملؤها التواد والرحمة، اخترنا لكم باقة في هذا العدد ممن اتصلن بـ”مركز الاثير” وكلهن ثقة من أن النصيب سيكون لا محالة على يد جريدتهن الغراء.

عاصمية أصيلة ستدعمك مهما كان.. خذ بيدي وكن سندي

من العاصمة، ستكون أول محطة لنا في هذا الركن لنعرفكم على سامية، عزباء، في الـ 44 من العمر، ماكثة في البيت ومدبرة جيدة لأموره، إنسانة شريفة، ذات قلب طيّب، محترمة وجادة.

تريد أن يكون لها نصيب مع رجل صادق، يمدّ لها يده وتسنده في الضراء قبل السراء، تكون له المؤنس ويكون لها الصديق والحبيب والقلب الدافئ، شرط سامية أن يكون من سيدقّ باب أهلها خاطبا أرمل بأولاد، تعد أن تكون لهم نِعم الأم، سنه لا يتجاوز 55 عاما، من العاصمة وضواحيها.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133432

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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بنت الشرق تبحث عن المستقر.. رجل مثقف وشريف أمضي معه للبعيد

من إحدى مدن الشرق الجزاٍئري، دقت أبواب “الأثير” مؤمنة بأن النصيب سيكون على يد جريدتها المفضلة، شابة في الـ 42 من العمر، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، لم يسبق لها الزواج، إنسانة ضحّت بالكثير من أجل أن تكمل تعليمها وتشرّف أهلها، محافظة وطموحة، تدين لوالديها بأن ترفع رأسهم وتحفظ اسم أسرتها.

تريد من هي اليوم في ثاني محطة لهذا الركن أن تعانق السعادة في الحلال مع رجل راجح التفكير، من العاصمة، سنه لا يتجاوز 55 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، شرطها أن يكون مثقفا وذا نية صادقة في الزواج، يعينها في حياتها ويدفعها لنجاحات أخرى وتشريفات أكبر.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133433

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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من يكون النصيب لابنة القبائل؟.. حتى لو كنت في الستين سأكون لك قرّة العين

من بلاد القبائل، خاطبتنا إحدى بناتها الأصيلات، امرأة في العقد الرابع، ذات مبادئ وأخلاق عالية، همّتها بدت في رغبتها أن تبني حياتها بعد طلاقها مع رجل سيكون رفيق دربها إلى الممات.

صاحبة إعلاننا هذا بيضاء البشرة، متوسطة القامة، ماكثة في البيت الذي تدير أموره بكل حنكة، ترغب أشدّ ما ترغب فيه أن تجد من تعوّل عليه، فتمضي معه في سعادة ووئام، رجل من ولايات الوسط أو الشرق الجزائري، سنه لا يتجاوز 60 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل بطفلين.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133434

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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