 عملية بحث واسعة بأعالي جبال الشريعة في البليدة اثر اختفاء شابين

اختفى خلال 24ساعة الأخيرة شابان ينحدران من منطقة خزرونة في البليدة، في ظروف غامضة أثناء رحلة بأعالي جبال الشريعة السياحية.

هذا وتلقى عناصر الحماية المدنية بالبليدة اتصال طلب النجدة من طرف شابان قبل أن ينقطع الاتصال .

وعلى الفور تم تشكيل فرق مكونة من الحماية المدنية بالبليدة وعناصر فرقة التدخل في الأماكن الوعرة للحماية المدنية.

بالإضافة الى عناصر الدرك الوطني بالبليدة وقوات الجيش الوطني الشعبي للناحية العسكرية الاولى للبحث عن الشابين، وذلك بعدما تم تحديد مكانهما بـ9كلم جنوب الشريعة.

هذا ولا تزال عملية البحثجارية حسب المكلف بالاعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية بالبليدة الملازم عادل زغيمي للنهار.

حيث أكد أنه تم تسخير إمكانيات بشرية ومادية بحثا عن المفقودين.

استيقظ سكان ولاية البليدة، على وقع دوى انفجار داخل منزل عائلي وسط المدينة. كما ذكرت مصلحة الحماية المدنية، أن الانفجار وقع على مستوى منزل متكون من طابق أرضي لبناية قديمة متكونة من غرفتين. وهذا بشارع محمد والي.

في حين قامت الحماية المدنية، بإنقاذ وإسعاف شخص واحد كان داخل المنزل المنفجر. كما تعرض الضحية إلى حروق من الدرجة الأولى والثانية وتم نقله إلى مستشفى فرانزفانون.

في حين جاء في بيان الحماية المدنية أن الاخيرة “تدخلت صباح اليوم متمثلة في المركز المتقدم باب الجزائر من أجل عملية إنقاذ وإسعاف”. كما تابع البيان “وتسجيل خسائر مادية معتبرة اثر الانفجار”.

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وشهدت ولاية خنشلة نفس الواقعة، حيث تدخل اعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية على الساعة 16 و33 دقيقة. لاجل انفجار اثر تسرب غاز المدينة بسكن بالحي الشعبي بوجلبانة ببلدية خنشلة.

الحادث خلف اصابات وحروق على مستوى الوجه لصاحب المسكن وهو الآن في حالة خطيرة تم نقله على متن سيارة خاصة قبل وصول النجدات. وكذا خلف الانفجار خسائر مادية. فيما باشرت المصالح المختصة التحقيق بشأن الواقعة.

ولقي شيخ حتفه بعد انفجار لقارورة غاز البوتان، أيضا بمسكنه الكائن بمنطقة اولاد هلال ببلدية مديونة بولاية غليزان.

وحسب مصادر النهار اونلاين الضحية يبلغ حوالي 80سنة وكان بمفرده بالمسكن أين تعرض لاصابات بليغة عجلت بوفاته.