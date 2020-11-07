 في البيت ماكثات.. للستر طالبات

إن دور المرأة الماكثة في البيت لا يقلّ أهمية عن تلك العاملة أو الحرفية، فتسيير شؤون منزل والقيام على ترتيبه ليس بالأمر الهيّن، بل يحتاج إلى الصبر الكبير والجهد والذوق الراقي والجميل من أجل العيش في جو بهيج، وراحة بال، ولهذا خصصنا لهن هذا الركن، لينال الكل معنا حظه ونصيبه من هذه الصفحة وخدماتنا، ولبلوغ المراد بزوج صالح إن شاء الله.

حياة تصبح جنّة برفقة ابنة “الحضنة”.. الاستقرار غايتي والحب والوفاء عهدا مني

نستهل عروضنا بواحدة من بنات الأصول، من ولاية المسيلة، شابة جميلة ومحترمة، نالت من اسمها الجميل نصيبا طيبا من الرقة والسمو، إنها حنان، فتاة نهلت من جميل التربية والأخلاق الكثير، لدرجة تسمح لها أن تكون ربّة بيت من الطراز الرفيع.

صاحبة الإعلان تبلغ من العمر 37 سنة، تريد وبأمل كبير أن يكون لها فرصة معنا لتناشد رجلا صادقا وأمينا، يأخذ بيدها ويكون سندها في الحياة، ولا تشترط فيه سوى أن يكون عاملا مستقرا، سنه لا يتعدى 50 عاما، لا تمانع إن كان مطلقا أو أرمل من دون أولاد، تقبله من أي ولاية، والعيش مع أهله إن لم يكن لديه مسكن.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133461

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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لمن يريد الارتقاء لا تفوّت هذه الحسناء.. على بساط الحلال أريد أن أحقّق الأحلام

بكلماتها الطيبة أسرت قلوبنا، وباحترامها الكبير لفتنا معها، تحية طيبة بدأت بها الحديث والسلام ختمت به مكالمة توسمت فيها الكثير، هي عاصمية، ذات شأن وهمّة، هادئة كعبيق زهرة حمراء تزيّن بيتها بأخلاقها الرفيعة وحيائها الجميل، مؤمنة بما قسم الله لها وإيمانها جعلها بأن الغد أفضل فبدأت تعمل بالأسباب وتطلب زوجا أصيلا.

هي عزباء، لم يسبق لها أي نوع من الارتباط، تبلغ من العمر 43 سنة، بالإضافة إلى الأخلاق، زادها الله حسنا تبارك الرحمن، بيضاء البشرة، طويلة القامة، ممتلئة الجسم، ذات عينين زرقاوين، ومدبرة جيدة لكل شؤون البيت.

تتمنى أن يوفقها الله مع رجل صادق تستأمنه على قلبها الطاهر، رجل لا يتعدى سنه 55 عاما، تفضله من العاصمة وضواحيها، تقبله أرمل أو مطلقا بولدين، موظف مستقر وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133462

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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إن تريد أن تكون الأسعد فطلبك هنا.. لا شرط لي إلا أن أحيا إلى جانبك معزّزة مكرمة

نبقى في وسط البلاد، بالتحديد في ولاية بومرداس، نعرفكم بشابة متميزة بنضجها ورحابة صدرها، عزباء، لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 42 سنة، ربّة بيت ممتازة، جميلة المظهر والجوهر، طويلة القامة ومحبة للجميع، خلوقة ومؤمنة بقضاء الله.

تناشد رجلا رشيد التفكير، سنه أقل من 55 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، يكون من إحدى ولايات الوسط، تقبله أيضا من ديار الغربة، وهي تتمنى أن يكون لديه مسكن خاص، شرطها فقط يكون عاملا مستقرا.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133463

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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