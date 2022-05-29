في الجلسة الختامية.. تسريحة أمبر هيرد تحمل رسالة مبطنة!

ظهرت النجمة العالمية أمبر هيرد، في المرافعة الختامية لمحاكمتها ضد طليقها الممثل الأميركي جوني ديب، بتسريحة شعر “خاصة” تحمل رسالة مبطنة.

وبدأت المرافعة الختامية للطرفين، الجمعة، بعد ستة أسابيع من المحاكمة المثيرة للجدل.

كما تنتهي المحاكمة التي شدت الولايات المتحدة والعالم مساء الجمعة.

وخلال الجلسة الختامية، سلطت الكاميرا عدستها على هيرد وهي جالسة بتسريحة شعر مميزة.

وظهرت هيرد بتسريحة شعر معقودة تمتد على طرفي الرأس، تشبه “هالة” الملائكة، وفقا لوصف المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتمثل الهالة، التي قد تشبه كذلك إكليل السلام الذي ارتداه الإغريق، البراءة، وهي الرسالة التي أرادت هيرد إيصالها في الجلسة الأخيرة.

ووفقا للخبراء، فإن آمبر هيرد استخدمت أساليب ذكية للتقرب من هيئة المحلفين والقاضي. حيث أزاحت شعرها إلى اليسار، خلال إدلائها بالشهادة، حتى يتسنى لهيئة المحلفين رؤية وجهها بالكامل.

وتدور في الولايات المتحدة منذ شهر أفريل، محاكمة آمبر هيرد، بتهمة التشهير بجوني ديب، والتي كشفت يوما بعد يوما، أسرارا صادمة حول العلاقة المثيرة للجدل.

وبدأت أزمة جوني ديب عندما اتهمت زوجته السابقة أمبر هيرد بالإساءة إليها وضربها. حيث نشرت هيرد عام 2020 مقالا في واشنطن بوست، قالت فيه إنه كان يسيء معاملتها.

وقرر ديب مقاضاة هيرد بسبب مقالها الذي أثار ضجة واسعة، وسبب له مشاكل في عمله كممثل، متهما إياها بالتشهير.

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