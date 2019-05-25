في الحلقة الأخيرة من مشاعر: “عمار يواجه سي الطاهر من أجل زهرة”

تشاهدون اليوم السبت، على قناة النهار، الحلقة الـ20 والأخيرة، من المسلسل الدرامي الضخم، “مشاعر”.

وفي الحلقة الأخيرة، يتلقى “السي طاهر”، رسالة وداع جديدة، لكن هذه المرة، من “زهرة”.

حيث تقرر زهرة، ترك منزل “السي الطاهر”، والرحيل بعيدا.

في المقابل “عمار”، يرفض التخلي عن “زهرة”، ويقتحم منزل “السي طاهر”، ليأخذها منه، لكن الأخير يرفض تسليمها له، ولو على جثته.

أحداث كثيرة، وحماس كبير، وتشويق ينتظركم، في الحلقة الأخيرة لـ”مشاعر”، فلا تفوتوا مشاهدتها، على قناة النهار، قناة كل الجزائريين.

https://www.youtube.com/watch?v=UimTTe19s0k