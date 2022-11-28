قناة النهار في الحلوة والمرة: أسماء وبلال.. قصّة حب تتحوّل من حلم إلى حقيقة بقلم قناة النهار نشر في 28 نوفمبر 2022 - 20:13 في الحلوة والمرة شارك غرِّد أرسل 217 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Yi25S اقرأ أيضا "وزير الفلاحة :" إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء غير مقبول قناة النهار 26 نوفمبر فالحلوة و المرة: لالة زهور وسي زهير زوجان يكتبان قصة حب دامت 40 سنة لم تفرقهما مشاكل الحياة قناة النهار 21 نوفمبر ناريمان عقيل: فتاة قاتلي ما تستاهليش خطيبك أنت ماتشوفيش نورمالمون أنا نتزوج بيه قناة النهار 17 نوفمبر "تخلطت بين سامية طبوش ويحيى طبيش وهي الاخيرة تغادر الستوديو بسبب كلمة "استغباء قناة النهار 24 نوفمبر الإيقاع بمنظمي رحلات الحرڨة من بينهم 4 سوريين بوهران قناة النهار 24 نوفمبر جزائريون: محمد شمامي ينجح في إجراء عمليات معقدة بتقنيات متطورة قناة النهار 14 نوفمبر مشاهد صادمة... محل للأكل السريع يبدل زيت القلي مرة في الأسبوع ويفتقر لشروط النظافة قناة النهار 15 نوفمبر "يحيى طبيش: "انا ناجح علابيها نتعرض للتنمر ولي يتعرض للتنمر إنسان ناجح قناة النهار 17 نوفمبر الوزير الأول يصل إلى النيجر للمشاركة في قمة الإتحاد الإفريقي حول التنوع الإقتصادي قناة النهار 25 نوفمبر الفرصة الثانية: "الحبس ارحم من الشارع".. قصة إمرأة تعرضت للعـ.نف منذ كانت في عمر الزهور قناة النهار 18 نوفمبر