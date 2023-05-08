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قناة النهار

في الحلوة والمرة” ثنائي ولا أروع😍 شاكر وشهيناز كوّنوا أسرة بعد قصة حب”😍

بقلم قناة النهار
في الحلوة والمرة” ثنائي ولا أروع😍 شاكر وشهيناز كوّنوا أسرة بعد قصة حب”😍
في الحلوة والمرة
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رابط دائم : https://nhar.tv/uwWOD
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