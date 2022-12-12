قناة النهار في الحلوة والمرة: سيرين وكريم.. جمعهم المكتوب بعد قصة حب وكونو اسرة مليئة بالسعادة بقلم قناة النهار نشر في 12 ديسمبر 2022 - 20:12 الفرصة الثانية شارك غرِّد أرسل 140 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/IB4de اقرأ أيضا مؤمن أيت قاسي: الركراكي يملك لمسة مغربية محضة والنتائج هي رد على كل من قزم عمل حليلوزيتش قناة النهار 01 ديسمبر إنطلاق فعاليات الطبعة الثالثة من مسابقة كأس الملكة الخاصة بالطبخ الجزائري قناة النهار 27 نوفمبر للوقاية من الإختناقات والإنفجارات.. إجراءات بسيطة يجب اتباعها قناة النهار 03 ديسمبر أحوال الطقس : تنبيه بهبوب رياح قوية تصل 50 كم/سا على هذه المناطق قناة النهار 24 نوفمبر حسين آشيو: المنتخب الكرواتي لا يستسلم ويلعب إلى آخر دقيقة وضربات الترجيح لا يوجد فيها منتخب قوي قناة النهار 09 ديسمبر إستفحال ظاهرة السرقة ببوعينان بالبليدة.. النهار تلتقط مشاهد حية قناة النهار 30 نوفمبر وضعية جوية مستقرة على المناطق الشمالية مع إرتفاع طفيف في درجات الحرارة قناة النهار 04 ديسمبر حسين أشيو: السنغال أثبت اليوم أنه فريق كبير ينقصه قناص فقط قناة النهار 21 نوفمبر وضعية جوية مستقرة على هذه المناطق قناة النهار 04 ديسمبر "رمطان لعمامرة : "تُعتبر الجزائر قطبا رائدا في العلاقات الدّولية قناة النهار 11 ديسمبر