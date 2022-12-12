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قناة النهار

في الحلوة والمرة: سيرين وكريم.. جمعهم المكتوب بعد قصة حب وكونو اسرة مليئة بالسعادة

بقلم قناة النهار
في الحلوة والمرة: سيرين وكريم.. جمعهم المكتوب بعد قصة حب وكونو اسرة مليئة بالسعادة
الفرصة الثانية
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