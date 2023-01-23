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قناة النهار

في الحلوة والمرة: قصة حب “سورية و يزيد”.. مشاعر عفوية وروح مرحة

بقلم قناة النهار
في الحلوة والمرة: قصة حب “سورية و يزيد”.. مشاعر عفوية وروح مرحة
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/TXHWo
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