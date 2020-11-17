في الخمسين ..أقبل بالتعدد بصدر رحب وأتعهد أن أصون الود

معتصمة بحبل الله، لينة الطباع،وكلماتها تشفي الجراح،هي سيدة في الخمسين من عمرها، لو استحضرنا كل الكلمات الإطراء ما استوفينا طيبتها.

ناجحة، متمكنة في كل المجالات،أنثى حنون ناعمة كالنسمات، وبألف رجل وقت الأزمات، هي سيدة ماكثة بالبيت، لكنها صاحبة حرفة بامتياز.

تجيد صناعة الحلويات التقليدية وتتفنن في خلق الفرحة والبهجة في قلوب الجميع،تنتظر أن يكون لها نصيب مع من يستحقها ويقدرها.

وعملا بالأسباب ارتأت أن تدق أبواب مركز الأثير لعلها تقتطع لنفسها تذكرة السفر إلى عش زوجية هانئ وسعيد.

صاحبة العرض هي في الخمسين، لكنها أقل من سنها بكثير، عازبة لم يسبق لها الزواج، مقبولة جدا ومتوسطة القامة.

أملها وكل مناها أن تعثر على رفيق درب يكون لها السند الجميل، والزوج على سنة الله ونبيه الكريم.

تفضله من إحدى ولايات الغرب الجزائري،سنه لا يتجاوز 60 سنة.

لا يهم إن كان مطلقا أو أرملا حتى بأولاد، كما أنها تقبل بالتعدد بشرط توفير سكن مستقل لحفظ كرامة الجميع.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133488

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر