في الخمسين يناشدون قرة العين

مهما بلغ سنه ومهما علت رتبته، إلا أن الرجل يبقى محتاجا أكثر ما يحتاجه إلى إنسانة تودّه وتحافظ عليه. تؤنسه في وحدته وتحفظه في غيبته وتكون سندا له وعزوة، ولعلّ هذا ما جعلنا نختار هذا الركن الجميل. الذي نعتبره كبارقة أمل لرجال في الخمسين يحيون به معه ولأجله العمر المديد.

الرقم السري :

135971

الهناء غايتي فمن تكون عنوانا لسعادتي؟

من ولاية مستغانم ستكون بدايتنا، نعرفكم على رجل في غاية الاحترام وبقلبه كثير من المودة، يبلغ من العمر 58 سنة. خاطبنا وكله أمل أن يجد له صدرا حنونا يحتويه، أرمل أب لبنتين، يعمل كأستاذ مكون، ويملك سكن خاصا.

يريد من ستوسم خيرا في قارئات صفحة أدم وحواء أن يكون له نصيب من الفرح والاستقرار، إلى جانب بنت الحلال. زوجة طيبة تكون عنوانا لسعادته، يريدها أن تكون من غرب البلاد. سنها ما بين 40 و55 سنة، يقبلها أرملة أو مطلقة، ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

135972

إبن الشرق يريدها صادقة تقية وذات أصل ونية

من غرب البلاد إلى شرقها، بالتحديد من ولاية عنابة، اتصل بنا رجل إلتمسنا منه الصدق وحسن النية. يريد أن يعيد بناء حياته من جديد بعد الطلاق، خاصة وأن له أولاد بالغين. ومن أنه متقاعد من مؤسسة وطنية، يبلغ من العمر 55 سنة، يتوسم خيرا. في ركننا هذا ويريد أن يناشد من خلاله سيدة تكون رفيقته فيما تبقى من العمر.

يتمنى صاحب إعلاننا الثاني أن يكون له نصيب مع من تقدر الحياة الزوجية والأسرية. لا شرط لديه فيها سوى أن تكون عنوانا للصلاح والتقوى، امرأة تكون من إحدى ولايات الشرق. سنها لا يتعدى 55 سنة، لا مانع لديه إن كانت أرملة أو مطلقة، ويفضلها ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

135973

قبائلي أصيل سيغدق عليك بالحب الذي ليس له مثيل

أخيرا وليس بأخر، وعلى غرار سابقيه رجل يريد الحلال. هو الأخر لم يجد بدا سوى اللجوء إلى مركز الأثير حتى يبث بما يريده ويأمل من هذه الحياة. فمنتهى أمله الظفر بزوجة صالحة تكون له خير متاع في الدنيا، صاحب إعلاننا الثالث في هذا المنبر من ولاية بجاية. يبلغ من العمر 55 سنة، أعزب لم يسبق له الزواج، متقاعد من قطاع الصحة، ولديه مسكن خاص.

يرغب في الارتباط، وعقد القران على سنة خير الأنام، إلى جانب امرأة ذات أصل واحترام. تكون من الوسط أو الشرق، سنها أقل من 50 سنة. يقبلها عازبة أرملة أو مطلقة بدون أولاد، ولا يهم إن عاملة أو ماكثة بالبيت.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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