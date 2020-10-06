في الدستور الجديد.. تقليص أعضاء المجلس الدستوري

قال بوعلام بوعلام، مستشار رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، إن التركيبة البشرية للمجلس الدستوري عرفت تقليصا في الدستور الجديد.

وأوضح بوعلام بوعلام، أن عدد الأعضاء المكونين للمحكمة الدستورية لم يتغير، حيث بقي 12 عضوا.

تابعا، غير أن التركيبة البشرية نفسها تغيرت، قائلا “كانت 4 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المجلس ونائبه.

بالإضافة، إلى عضوان ينتخبهما قضاة المحكمة العليا، وعضوان من المجلس الدولة، وعضوين من المجلس الشعبي الوطني وعضوين من مجلس الأمة.

وأضاف المتحدث،أن بالدستور الجديد “تم تقليص التمثيل إلى 4 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، وعضو من المحكمة العليا وعضو مجلس الدولة”.

مضيفا “و6 أعضاء من بينهم الاساتذة المختصين في القانون الدستوري”.

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