في الذكرى الأولى لإنتفاضة الجزائريين.. الأرندي يرفض تقسيم الشعب مع أو ضد الحراك

الوطني
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في الذكرى الأولى لإنتفاضة الجزائريين.. الأرندي يرفض تقسيم الشعب مع أو ضد الحراك
بقلم إيمان عياش

ثمن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الإنتفاضة الشعبية التي خرجت بمسيرات وطنية سلمية في الذكرى الأولى لترسيخ يوم 22فيفري يوما وطنيا

ورفض الحزب محاولات الدوائر السياسية والإعلامية تجزئة الشعب الجزائري إلى قسمين ، مع أو ضد الحراك.

وأضاف الحزب حسب ذات البيان، أنه يرفض وضع قواعد إنتقائية في التعاطي مع الواقع السياسي الجديد على أساس الإلغاء والإقصاء والتخوين.

وأفاد ذات البيان أن بناء الجزائر الواحدة الموحدة، يقتضي جهد وإجتهاد الوطنيين من أبناء الشعب بدون مساومة ولا مزايدة.

وهنأ حزب التجمع الوطني، الشعب، على هذا الإنجاز الذي أسهم في إعادة تقويم مسارات الدولة ووضعها على سكة شرعية.


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