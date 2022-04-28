في الذكرى الأولى لافتتاح أول مول لايف ستايل بالجزائر.. جاردن سيتي يكشف جديد الخدمات

يحتفل غاردن سيتي، أول مول لايف ستايل في الجزائر والذي يقع في الشراقة بدالي إبراهيم. بمرور عام على دخوله حيز النشاط.

منذ افتتاح ، حقق المركز نجاحًا كبيرًا مع العائلات الجزائرية، واستقبل أكثر من5 ملايين زائر.

كما أنه منذ افتتاحه، زادت الشركات الجديدة بشكل منتظم من عرض خدمات المركز. والذي يضم الآن 110 علامة، بما في ذلك 30 مطعمًا ومنطقتين للترفيه. وقد أوجد المركز أكثر من 1500 فرصة عمل.

خلال هذا العام، قامت جاردن سيتي بحماية نفسها من Covid 19. وشارك مركز التطعيم طوال صيف عام 2021 في المعركة ضد COVID19.

وجاء في بيان غاردن سيتي “لقد تجاوز هذا النجاح أكثر توقعاتنا تفاؤلاً، إلى جانب النجاح التجاري. نحن فخورون بشكل خاص باندماجها في المدينة، فقد أصبحت مكانًا أساسيًا للزيارة، مما يعطي صورة أصيلة وحديثة لمدينة الجزائر”.

وتعمل جاردن سيتي على تطوير دورها كمساحة للعيش في غرب الجزائر العاصمة، فهي مكان تجاري ومعماري مثل مدينة الجزائر البيضاء.

علاوة على ذلك، فقد تشرف المول بشكل خاص بالحصول على الجائزة الوطنية للمعمار والعمران 2021 عن تصميم هذا المشروع.

وساهمت جاردن سيتي أيضًا في دمقرطة الثقافة. من خلال تزويد الفنانين بمكان للتبادل والاكتشاف مجانًا.

ويرحب معرض Hang ‘Art بالفنانين الجزائريين لمدة شهر واحد ؛ الرسامين والكتاب والنحاتين. كما أنه يجعل من الممكن التواصل مع عامة الناس وإعلامهم بأعمالهم وإيصال الفن والثقافة إلى قلب المدينة.

وأضاف البيان “يستمر تطوير مركزنا، من شهر ماي 2022 سوف ترحب Teri Park Espace de Loisirs بصغارها. وتضع في متناولهم الألعاب والأنشطة البدنية والمبتكرة مثل تجارب الواقع الافتراضي. وفي هذا الصيف سيتم افتتاح 4 دور سينما بالإضافة إلى سوبر ماركت”.