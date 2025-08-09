في الذكرى الأولى لانجازها الأولمبي.. إيمان خليف: “أمرّ بمرحلة صعبة”

أكدت البطلة الأولمبية الجزائرية، ايمان خليف، أنها تمر بفترة صعبة، وذلك، تزامنا ومرور سنة بالضبط عن تتويجها بميدالية أولمبية، في دورة باريس 2024.

وكتبت الملاكمة الجزائرية، في منشور على حسابها اليوم السبت، عبر “فيسبوك”: “في مثل هذا اليوم.. توجت بالميدالية الذهبية الأولمبية في باريس 2024 .”

وأكدت إيمان خليف، أن تلك لحظة لا تنسى، وأضاف: “اختلطت فيها دموعي بذهول الفخر.. لحظة رفرفت فيها راية بلدي عالياً، ورفعت رأسي بقوة الملاكِمة، وبقلب الإنسان.”

وواصل الملاكمة البطلة: “اليوم، وفي ذكرى هذا التتويج، أمرّ بمرحلة صعبة، مليئة بالتحديات والصمت والانتظار”.

قبل أن تستدرك: “لكن رغم كل شيء، ما زالت الروح التي قاتلت من أجل الذهب، تنبض في قلبي، ما زلت أؤمن أن كل سقوط هو مقدمة لقيام أقوى، وأن كل تأخير يحمل في طياته اختبارًا للإيمان والإرادة.”

وختمت: “القوة ليست فقط في الفوز، بل في الاستمرار رغم كل شيء، أنا إيمان خليف.. بطلة بالأمس، صامدة اليوم، ومصمّمة على العودة غداً، شكرًا لكل من لا يزال يؤمن بي، ولنفسي، شكرًا لأنني لم أستسلم”.