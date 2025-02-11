في الذكرى الأولى لتدشينه.. إحتفالية كبرى بجامع الجزائر الخميس

أعلن رئيس المجلس العلمي لجامع الجزائر، الدكتور موسى إسماعيل، عن إقامة إحتفالية كبيرة، يوم الخميس القادم، بجامع الجزائر، لإحياء مناسبة “منتصف شعبان”، وهي تتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتدشين الجامع الكبير من قبل رئيس الجمهورية.

وقال ذات المسؤول، خلال إستضافته ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، للإذاعة الجزائرية، أنه ستقام إحتفالية كبيرة بمشاركة وحضور لافت لشخصيات ومشايخ وعلماء وأساتذة ودبلوماسيين وستكون مفتوحة لعموم المصلين.

وأضاف موسى إسماعيل، أن الجامع الكبير يعد معلما حضاريا ودينيا كبيرا لإبراز الهوية الثقافية والدينية للجزائر. سواء في مجال العبادة أو التعليم أو الثقافة.

مذكرا بتصريحات رئيس الجمهورية، خلال تدشينه قبل سنة لهذا المعلم الديني والحضاري. بقوله إن الجامع ليس مجرد مكان للعبادة فقط. وإنما مكانً لتدعيم أواصر المحبة بين الجزائريين وتعميق الروابط الروحية بين المواطنين. وإبراز الوجه الحضاري و التاريخي و السياحي للبلاد .

وقال الدكتور إسماعيل، إن جامع الجزائر فضاء رحب لأداء الصلاة اليومية وصلاة الجمعة. فضلاً عن استضافة صلوات التراويح في شهر رمضان والتي ستكون منقولة مباشرة عبر شاشة التلفزيون.

كما يحتضن أيضا المناسبات الدينية الرسمية ومنها إحياء المولد النبوي الشريف وإقامة صلاة عيدى الفطر والأضحى.

وأعلن ضيف الإذاعة، إن الجامع يسهر على إحياء التراث الإسلامي الجزائري والعمل على ترسيخ الهوية. والمرجعية الدينية الوطنية وإرساء الحوار مع مختلف الأطياف الوطنية دون إقصاء. وكذا إبراز مبادئ التسامح والاعتدال ونبذ العنف التي ارتبطت بهوية الجزائر على مر القرون.

مشددا على أن رسالة الجامع الكبير تنشد تصدير الثقافة الجزائرية والتعريف بها سواء في دول الجوار أو باقي الساحات الدولية. والعمل أيضا على إبراز الوجه الحضاري للبلاد على مستوى العالم بما يعزز من مكانة الجزائر كوجهة دينية وثقافية وعلمية.

ولفت ذات المسؤول، إلى هناك وفود دبلوماسية زارت الجامع الأكبر وأبدت إعجابها بهذا الصرح الديني والحضاري المميز. ورغبتها في إيفاد طلبة للدراسة والتعلم من التجربة الجزائرية.

مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة هذه الطلبات على مستوى عالي وقد نشرع بدء من هذه السنة في استقبال طلبة من دول الجوار وغيرها.