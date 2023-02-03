في الذكرى الأولى للفاجعة.. هدية ربانية لوالدا الطفل الراحل ريان

حصل الزوجان المغربيان المكلومان في طفلهما الذي هزت قصته العالم، حيث توفي إثر سقوطه ومكوثه لعدة أيام داخل بئر إرتوازية، على تعويض رباني.

ووضعت سمية خرشيش، والدة الطفل المغربى الراحل ريان أورام، أمس الخميس، مولودا ذكرا بالمركز الاستشفائى الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان.

وتأتي هذه الولادة مع مضي عام بالتمام والكمال على وفاة الطفل ريان. الذي قضى نحبه جراء سقوطه في بئر بدوار اغرن في جماعة تمروت بإقليم شفشاون.

وهزت قصة الطفل ريان العالم لأيام، بعدما لم تنفع المجهودات التي بذلتها فرق الإنقاذ على مدى 5 أيام متتالية من الوصول إليه وهو على قيد الحياة.

ووضعت والدة ريان مولودا ذكرا حيا يرزق. مبرزة أن وضعها الصحي مستقر ولا يدعو للقلق.

واستفادت السيدة من الرعاية الطبية اللازمة من قبل أطر مصلحة الولادة بمستشفى تطوان.

وأوضح مصدر مسؤول، أن إدارة المركز الاستشفائي سانية الرمل ستخص الأم ذاتها بزيارة وحفل على شرفها. قصد الاطمئنان على صحتها وصحة الرضيع.

وحظي الطفل ريان، بتعاطف عابر للقارات، تجاوز الحيز الجغرافي للتجمع السكانى القروى.

إذ باتت قضية رأى عام دولى وتصدرت شاشات كبريات القنوات والمواقع الإخبارية العالمية.

وسقط الطفل ريان يوم 2 فبراير 2022 في بئر ضيق بعمق 32 مترا قرب منزل أسرته. وقضت فرق الإنقاذ 5 أيام للوصول إليه، لكن الموت كان أسرع منهم، إذ أخرجوه جثة هامدة.