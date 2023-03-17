في الذكرى الثانية لرحيلها.. زوج ريم غزالي برسالة مُؤثرة

يمر اليوم الجمعة، عامين كاملين على وفاة الفنانة الجزائرية ريم غزالي، والتي رحلت عن عالمنا في عمر الزهور.

وترك رحيل ريم بعد معاناتها من المرض الخبيث، ألما كبيرا لدى عائلتها الكبيرة والصغيرة وكذا جمهورها ومحبيها.

ووجه زوج الفنانة، نبيل بناصر، رسالة مؤثرة لها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، في الذكرى الثانية لرحيلها.

وكتب بناصر: “زوجتي العزيزة الله يرحمك.. مرت سنتان على رحيلك.. اشتقنا لك أنا وابنتنا ديهية.. رحيلك ترك لنا فراغا كبيرا ووجدنا صعوبة في نسيانك.. راح تبقاي ذكرى جميلة وعميقة في قلوبنا وذكرياتنا.. نشكرك على كل الحُب والحنان اللي عطيهولنا.. رانا مشتاقين ليك.. مع كل الحب زوجك نبيل”.

هذا وتوفيت الفنانة ريم غزالي، يوم 17 مارس 2021، عن عمر ناهز 39 سنة، بعد معاناة طويلة مع المرض.

هذا وأعلنت الراحلة، في نوفمبر 2019، عن إصابتها بمرض السرطان على مستوى الرأس حيث خضعت لعملية جراحية بفرنسا.

وريم غزالي خريجة برنامج ستار اكاديمي في طبعته الثالثة، عرفت شهرة كبيرة في الجزائر وخارجها، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية أهمها مسلسل “بولقرون”.