في الذكرى الرابعة لأداء الرئيس تبون اليمين الدستورية.. بوغالي ينوه بالمنجزات المحققة

نوه رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، بالإنجازات التي حققتها الجزائر منذ تنصيب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية وتأديته اليمين الدستورية قبل أربع سنوات.

وقال بوغالي في تغريدة له على منصة” أكس ”بمناسبة الذكرى الرابعة لأداء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القسم رئيسا للجمهورية: “تعود علينا اليوم الثلاثاء الذكرى الرابعة لأداء عبد المجيد تبون، القسم رئيسا للجمهورية.”

وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني:”هذه الذكرى عنوان يقرأ فيه الجزائريون المنجزات التي تحققت لهم في ظل برنامج استكملت أغلب محاوره والتزاماته.”

وختم قائلا: “فهنيئا للجزائرالجديدة برئيسها وهنيئا لها المستقبل الواعد الذي ينتظرها”