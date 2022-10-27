في الذكرى الرابعة لرحيله.. محرز يستذكر رئيس فريقه السابق في ليستر سيتي

إستذكر لاعب المنتخب الوطني، ونادي مانشستتر سيتي، رياض محرز، رئيس ناديه السابق ليستر سيتي، سريفاداهانابرابها.

والذي توفي في حادث سقوط طائرة، رفقة اربعة أشخاص من مسيري نادي ليستر، بتاريخ 27 أكتوبر 2018.

ونشر لاعب الخضر محرز، عبر حسابه بالأنستلغرام صورة تذكارية تجمعه مع الرئيس السابق لليستر سيتي.

كما شارك محرز خاصية الستوري الخاصة بنادي ليستر، التي إستذكرت الراحل عبر حسابه بالأنستغرام.