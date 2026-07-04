في الذكرى 64 لاسترجاع السيادة الوطنية.. ڨوجيل يهنئ الجزائريين

هنأ صالح ڨوجيل رئيس مجلس الأمة السابق الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 64 لعيد الاستقلال والشباب واسترجاع السيادة الوطنية.

وكتب ڨوجيل تغريدة عبر حسابه على منصة إكس بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال والشباب واسترجاع السيادة الوطنية جاء فيها:

“في كل احتفال للجزائر بعيد الاستقلال والشباب، يزداد اعتزازنا بثورة نوفمبر، وبملاحم الشهداء والمجاهدين الذين استعادوا السيادة الوطنية بتضحيات جليلة وقيم أصيلة.كانت غايتنا السيادة.”.

وأضاف ڨوجيل “واليوم هي سبيل الشباب إلى الريادة فهم عماد المستقبل وثروة الجزائر الجديدة المنتصرة،الحارسة لمبادئ الثورة”.