في السنوات الأخيرة.. دلهوم وجابو ضمن قائمة الصفقات الفاشلة في الدوري السعودي !!

نشر موقع “كووورة” العربي الأحد، تقريرا مطولا عن أبرز الأسماء الكبيرة التي فشلت في التألق مع فرقها في الدوري السعودي للمحترفين في السنوات الأخيرة.

التقرير كشف القائمة الكاملة للصفقات الخارجية التي حظيت بهالة إعلامية كبيرة لكنها لم تفرض نفسها ولم تقدم الإضافة رغم الأموال المهدرة.

القائمة ضمت إسمين جزائريين، هما مراد دلهوم وعبد المؤمن جابو اللذين فشلا في ترك بصمتهما مع فريق النصر السعودي.

التقرير أكد أن دلهوم لم يجد ظالته ليرحل بعد فترة قصيرة، بينما عجز “مموش” عن فرض نفسه في فترة إعارته.