في الشوط الأول .. اتحاد العاصمة يتقدّم أمام أولمبيك أسفي بهدف دون رد

أنهى فريق اتحاد العاصمة الشوط الأول أمام مستضيفه أولمبيك أسفي، متقدما بهدف دون رد. في مباراة إياب الدور نصف النهائي من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وسجلّ هدف فريق اتحاد العاصمة، أحمد خالدي، في الدقيقة الـ45 عن طريق ركلة جزاء.

وينتظر ممثل الكرة الجزائرية أن يحافظ على هذه النتيجة، في الشوط الثاني، والتي ستكون كافية للمرور إلى الدور النهائي.

وكان نادي “سوسطارة” قد تعادل دون أهداف (0-0) في مباراة الذهاب التي جرت بملعب 5 جويلية الأولمبي.