في العشرين يبحثن عن قرّة العين

فتيات تعلمن أنه لا مناص للمرأة أو الأنثى على وجه الخصوص إلا بيت يأويها وزوج يحتويها، فتيات نهلن من التربية الصالحة ما يؤهل الواحدة منهن أن تكون زوجة صالحة في قلب رجل لن يندم على الارتباط بها.

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أمينة ستغدق عليك بالمحبة والسكينة..سأجعلك غايتي وبك أرفع رايتي

من بومرداس، هاتفتنا أمينة، شابة في الـ 24 من عمرها، فتاة متقّدة بالحيوية والنشاط، ماكثة في البيت، لم يسبق لها الزواج، تريد أن تبني حياتها مع شاب يقدرها ويأخذ بيدها، لا يتجاوز من العمر 33 سنة، من إحدى ولايات الوسط، موظف مستقر، تريده أن يكون أعزب وابن عائلة محترمة.

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بجاوية أصيلة تكون لك نِعم الحليلة..لا تهمني ولايتك وما يهمني أن أكون غايتك

أمال من بجاية، هي الأخرى فتاة في العقد الثاني من عمرها، عزباء، ماكثة في البيت، مقبولة الشكل، ملتزمة ومتقية، تعي مسؤوليتها وتجيد التسطير جيدا لحياتها.

تبتغي أن يجمعها النصيب برجل يطرق بابها على ضوء الكتاب والسنة، سنه بين 30 و40 عاما، تريده أعزب وتقبله أرمل بطفل تقول أنها ستضمه كما لو كانت أمه، لا تهم أمال ولاية من سيأتيها خاطبا بقدر ما تهتم لتقواه.

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