في العقد السادس من العمر يبحث عن رفيقة للدرب

من إحدى ولايات الشرق الجزائري. هاتفنا السيد الطاهر وهو أرمل في ال60من العمر. رجل متقاعد من قطاع الصحة، له إبنة مستقرة في حياتها، لديه سكن خاص .

يريد أن يبدأ من جديد مع إمرأة صادقة لا تهمه منطقتها، سنها لا يتعدى 55سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، صادقة ومحترمة، تنسيه الماضي وتحييه أملا ما بعده أمل.

الرقم السري : 135587

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