في العقد السادس يبحث عن امرأة ناضجة.. أقبلها أرملة أو مطلقة وأريدها متخلقة جميلة 

مشاغل الحياة كثيرة لدرجة أن الواحد منا بات لا يجد لنفسه وقتا يقتطعه للبحث عن رفيقة الدرب، ولعل العمل والمسؤوليات هما من أعاقاني للبحث عن فرصة ثانية.

حتى أتمكن من خلالها من العثور على نصفي الثاني، لست متطلبا ولن أكون مبالغا إن أنا قلت إنني لا أبتغي سوى العثور على امرأة ناضجة، جميلة الأخلاق والخلق، يمكنها من أن تغير رتابة حياتي إلى حياة ملؤها الأفراح والمسّرات.

أنا رضا من “مدينة الورود” البليدة، أبلغ من العمر 60 سنة، مطلق بأولاد بالغين باتوا منشغلين بحياتهم وأمورهم، ما جعلني أهفو إلى تحقيق مرادي في الاستقرار إلى جانب من يمكنها تفهم حالتي النفسية.

فأنا والحمد لله أتدبر أموري المادية بطريقة جيدة، فأنا موظف مستقر في قطاع الصحة، وأبدو أصغر بكثير من سني، لدرجة أن كل من يراني يخالني في الأربعين.

أريد أن أتمكن من التعرف على امرأة من إحدى ولايات الوسط الجزائري أو العاصمة تحديدا، سنها من 48 إلى 55 سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد.

ولا أمانع إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، وأعد بدراسة كل الاقتراحات.

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