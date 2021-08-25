في المرتبة الثامنة عالميا.. الجزائر تمتلك 10 سفن “كورفيت” الحربية

تمتلك الجزائر 10 سفن حربية من نوع “كورفيت”، ما جعلها تحتل المرتبة الثامنة عالميا. وفقا لموقع “غلوبال فاير باور” العالمي المختص في تصنيف القدرات العسكرية للجيوش.

وتعتبر الكورفيت أحد أشهر السفن الحربية والتي تمتاز بالسرعة والمناورة. كما تحوز على منصات لإطلاق الصواريخ المضادة للسفن وصواريخ للدفاع الجوي ضد الطائرات وطوربيدات للحرب ضد الغواصات.

واحتلت روسيا المرتبة الاولى عالميا من حيث قوة أسطول كورفيت، حيث تمتلك 85 سفينة. لتأتي بعدها الصين بـ 72 سفينة، ثم اندونيسيا 24 سفينة. ثم الهند 23 سفينة، الولايات المتحدة الأمريكية 21 سفينة. فيتنام 14 سفينة، كوريا الجنوبية 12 سفينة.