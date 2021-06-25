في المنعرج الأخير من الموسم.. إدارة السياربي تختلق مُشكلا مع لاعبيها!

وضعت إدارة شباب بلوزداد، نفسها في مُشكل كانت في غنى عنه مع بعض لاعبيها، وذلك بعدما قامت بإقتطاع راتب كامل من مُستحقاتهم المالية دون سابق إنذار. وجاء هذه الخطوة في وقت حساس جدا يتزامن مع المُنعرج الأخير للموسم الذي يستهدف فيه الفريق ضمان مركز مؤهل لرابطة الأبطال الإفريقية.

وكشفت مصادرنا بأن ثلاثة عناصر، إثنان منهما أساسيان حاليا، حُرموا من راتب شهري كامل، وهو ما دفعهم خلال الأيام الماضية الى مقر النادي بسعيد حمدين، بغرض مُلاقاة صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في النادي، شريف حشيشي.

وبررت الإدارة قراراها، بإستفادة اللاعبين من قروض من النادي، مما جعلها تسترجع أموالها بهذه الطريقة، ولكن الإشكال القائم، هو أن اللاعبين وقعوا على وثيقة تنصل على أن رد “الدين” يكون بنسبة 50% من كل راتب لا نسبة 100%، مثلما حدث هذه المرة.

وإستغرب المُتابعون للشأن البلوزدادي، التوقيت الذي إختارته الإدارة للقيام بالخطوة السالف ذكرها، والذي يتزامن مع تحقيق زملاء سفيان بوشار لسلسلة نتائج إيجابية، منذ الإقصاء أمام الترجي التونسي في رابطة الأبطال، ليظهر “مُشكل” من العدم من شأنه التأثير على تركيز المجموعة.